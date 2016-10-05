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Манн: Отопительный сезон 2016-2017 – первый серьезный экзамен для Гройсмана

Манн: Отопительный сезон 2016-2017 – первый серьезный экзамен для Гройсмана
Как передает replyua.net, циклон, стремительно надвигающийся на Украину, по мнению метеослужб уже в субботу принесет сильное похолодание с понижением температур до 5-6 градусов. Страна вступает в отопительный сезон и на 90% с его успешностью будет связана оценка правительства Гройсмана, считает израильский политический эксперт Соломон Манн.

По мнению Соломона Манна, Яценюк дважды отлично проходил отопительный сезон, хотя ему как будто и помогала природа – зимы выдались теплыми. Однако к этому времени в хранилищах Яценюк накапливал не менее 17 млрд. кубов газа, в то время как на сегодняшний день всего 14.5. Либо по привычке советских организаций урезаются нормы, если были не использованы полностью в прошлом году, либо при Гройсмане менее ответственные министры в Кабинете. Между тем, подчеркивает эксперт, метеорологи предвещают намного более холодную и продолжительную зиму. По словам финансистов, денег и валюты накоплено достаточно, но газ почему то покупают неохотно.

Многие опасаются срыва отопительного сезона, поскольку все резервы утепления и экономии израсходованы в прошлом году. «Гройсману надо больше внимания уделять контролю за новыми министрами. Особенно я не доволен минфином, который после Яресько смотрится просто бухгалтерией советского химзавода, а не министерством огромной и густонаселенной страны», – поделился мнением Соломон Манн.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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Важное за день
04 окт 2016
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Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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