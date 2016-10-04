Манн: Европа поспешила объявить провалившимся референдум в Венгрии, а зря

Как передает replyua.net, главными темами референдума стали вопросы приема «беженцев» и миграционная политика. На разные голоса европейские левые СМИ, то осмеивают Орбана, злорадствуя заявляют «у него ничего не получилось», то пишут страстные мантры о том «что народ Венгрии выступил против человеконенавистнических планов венгерских популистов» – передовицы европейских газет все больше напоминают советские «Известия» и «Правду», считает израильский эксперт Соломон Манн.
Между тем, подчеркивает аналитик, результаты референдума впечатляющи: явка 39.5% это даже больше, чем явка на выборы, а процент голосов одобряющих политику Орбана – 98% впечатляет. «Так что, на мой взгляд, о провале тут говорить совершенно неправильно. О неудаче, как максимум, ибо проголосуй 50% и большинство было бы за Орбаном даже, если оставшиеся 11% отвергли бы его политику, в чем я лично сомневаюсь. В любом случае, Венгрия продолжит отказываться от навязываемых ей мигрантов, которых хочет не мытьем так катаньем протащить Еврокомиссия», – считает Соломон Манн.
По его мнению, чиновники в Брюсселе, как будто специально хотят развалить ЕС. Теперь они обсуждают инструкцию, по которой самовольно собираются взыскивать штрафы с государств за отказ принимать беженцев – 250 тысяч евро за каждого! С такой политикой будут еще новые Брекситы, резюмировал эксперт.
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