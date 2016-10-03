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Манн: судебная реформа в Украине ничего не даст

Манн: судебная реформа в Украине ничего не даст
Соломон Манн на своей странице в facebook пишет, что у проводимой украинскими властями судебной реформы, нет перспективы – она не даст ожидаемых результатов – об этом сообщает replyua.net.

Блогер отмечает: «Мнение европейских аналитиков по поводу краеугольной реформы Украины, которая по замыслу реформаторов должна развернуть ее к новой жизни, к инвестициям и процветанию. Фраза «...освобождаются места для новых и честных судейских кадров...» конечно хороша, но никто не расшифровывает - откуда это они вдруг возьмутся такие честные?». Манн подчеркивает, что судебная система Украины требует переходного периода. Он пишет: «Надо воспитать замену, а потом уж утверждать зарплаты и расходы. Украине нужен суд с присяжными заседателями, избираемыми на несколько лет гражданами. Сидя рядом с судьей, споря с ним по поводу приговора и перипетий дела, заседатели будут учиться и будут контролировать судью. Не сможет судья взять взятку и решить так как ему хочется основываясь на своем «глубинном убеждении», придется доказывать и защищать свою позицию». Блогер сообщает, что эти присяжные, фактически, буду стажерами, которые должны меняться каждые 2-3 года и отчитываться перед избирателями. По его мнению, без этих изменений судебная реформа в Украине ничего не даст.

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