Манн: США отримали дипломатичну поразку

Як передає replyua.net, видання Нью-Йорк Таймс опублікувало витік інформації із зустрічі Дж. Керрі з керівниками сирійської опозиції, які підтримують зв'язок з адміністрацією Барака Обами з часу «Арабської весни», вважає ізраїльський експерт Соломон Манн. На його думку, після оприлюдненої бесіди Керрі з сирійською опозицією, стало зрозуміло, що США «умивають руки».
За словами Манна, Дж. Керрі пояснює причини поразки США відкритим текстом: «... США змушені діяти в рамках міжнародних законів, а Путіну на ці закони плювати ..., таким чином, у нього ніби постійно з’являється більше місця для маневру. Що з цього приводу думають глави заколотників, яких США називають «повстанцями», а Москва і сирійський режим «терористами» висловив Шахваро, один з лідерів угруповання, яке вважається в Ізраїлі терористичним. На питання м-ра Керрі чи вони чекають, що хтось прийде ззовні і скине Башара Асада, він відповів ствердно. «І хто ж це повинен зробити?», - запитує м-р Керрі. «Три роки тому я б сказав що ви, - відповів Шахваро, - а тепер вже не знаю...».
Іншими словами, міркує Манн, опозиція розраховувала, що прийдуть американці і силою приберуть законно обраний уряд країни-члена ООН, порушуючи всі можливі писані і неписані закони, а тепер, коли їм завадив «Путін, якому плювати на міжнародні закони», ситуація патова і зробити нічого неможливо. «Це все після знищення в «сирійській весні» понад 250 тисяч осіб, включаючи людей похилого віку, жінок, дітей. З’явилося 3 мільйони біженців та 5 мільйонів залишилися без даху над головою і майна. Сирії просто на очах перетворилася з процвітаючої і культурної в регіоні держави в область гуманітарної катастрофи , де мусульманські фанатики ріжуть голови і топлять людей у клітках», - прокоментував Соломон Манн.
Експерт висловив упевненість, що всі сторони тут виявляють дуже типові і ніколи не змініюючі підходи. Реальна влада – це обов'язково диктатура, що тримається на 1\3 до 1\5 населення і обов'язково корумпована і недолуга. Опозиція – обов'язково мусульманські терористи, яким немає діла до культури і міжнародного права, а цікаво тільки запакувати жінок в мішки і рубати голови за прослуховування американської музики. США обов'язково ідіотично лізуть в абсолютно незрозумілу для них країну, щоб встановити там «демократію» американського зразка, нехай навіть на кістках 2\3 населення. Росія – обов'язково хоче потролити Америку і показати, що вона «всіх переграла» нехай навіть для цього треба довести до банкрутства своє населення і зняти останні штани. Є ще Туреччина, яка теж завжди хоче поживитися під шумок, як гієна після бенкету левів. Ось і вся близькосхідна «політика».
І все це для того, щоб після трьох років війни і розорення м-р Керрі сказав тим, кого він обнадіював, давав гроші, постачав зброєю і рекомендаціями, тренував на американських базах: «... вам треба було б спробувати перемогти Асада на виборах ...». «Ця пропозиція мене добила... Немає слів. Уявляю, як вона добило заколотників і відчуваю мимовільне зловтіхання, так як вважаю цей заколот страшним злом. Керрі в дусі «святої простоти»: «... давайте влаштуємо чесні вибори в тому числі за кордоном! Невже ті мільйони біженців по всьому світу будуть голосувати за Асада? ... », - патетично запитує м-р Керрі. У відповідь – тиша...
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