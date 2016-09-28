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Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию
Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к рассмотрению местными судами и Украина не будет нести ответственности за произошедшее в ее воздушном пространстве. Часть справедливости восстановлена, цитирует Манна replyua.net.

После опубликования отчета – впереди ознакомление с 6 сотнями страниц текстов и 4 версиями, но основной версией, которую поддерживают все следователи, как наиболее вероятную и наиболее отработанную: гражданский лайнер был сбит ракетой БУК, принадлежащей России с территории Украины, контролируемой сепаратистами. Затем установка была переправлена в Россию. Тем не менее, следователи заявили: «...мы пока исключаем тот факт, что оружие было переброшено из России, что оно управлялось российскими военными, что на территории Украины находились российские военные. Мы по прежнему исключаем такую возможность». В этом плане следователи из Украины, конечно, имеют особое мнение, но они оказались в меньшинстве, считает Соломон Манн.

По его словам, Комиссия остановилась на этой версии и теперь начнет отрабатывать конкретных виновных. Эта работа будет закончена в 2018 году, хотя следователи заранее предупреждают, что возможно они никого конкретного не найдут. Согласно основной версии ясно одно: установка российская, ракета российского производства, неизвестно, как оказалась в Украине, но в Россию уехала.

«Тем не менее, на вопрос к следователям, является ли их версия обвинением России, те ответили отрицательно и это очень странно. Иными словами, следователи пока не смогли доказать того, что утверждает частное агенство Беллингкэт – а оно утверждает, что знает какой в\ч принадлежит БУК, какой у него был экипаж и кто командовал запуском ракеты. Работа продолжается, впереди еще два года расследований», – резюмировал Соломон Манн.

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