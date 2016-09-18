Манн: В Израиле сделали ставку на Трампа

Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в Facebook высказал израильский эксперт Соломон Манн. Именно поэтому, подчеркивает Манн, Израиль и США подписали договор о самом большом пакете военной помощи в истории Израиля. Согласно этого договора Израиль получит не только военную помощь от США, но и будет согласовывать с США все дальнейшие военные действия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пошел на такой ход сотрудничества, ожидая рокового события – прихода к власти Трампа.
Израиль и США подписали договор о самом большом пакете военной помощи в истории Израиля. Предыдущее десятилетие ознаменовалось пакетом в 30 миллиардов за 10 лет, а на новое десятилетие предстоит сумма в 38 миллиардов долларов на 10 лет. После долгих и очень острых переговоров Израиль получил право 30% помощи тратить на закупки у не-американских производителей, в том числе и израильских, на остальные деньги обязаны закупать американскую военную технику, несмотря на то, что военный бюджет Израиля составляет 18 миллиардов долларов в год (на 900 миллионов меньше всего украинского бюджета), такая крупная помощь – мощное подспорье к тому, чтобы вывести Израильскую армию, если не на второе-третье место в мире, то уж точно войти в пятерку. Если учесть, что после окончания поставок F35 израильская авиация превратится во вторую в мире после США, а танковая армия уже сегодня пятая в мире, то дело за усилением флота и созданием нового рода войск: роботизированные войска, которые должны появиться в Израиле в течение 10 лет, написал Манн.
По его словам, как ни странно Израиль мог бы обойтись без помощи США и даже больше того: Израилю мешает эта помощь. Из-за помощи США получают контроль над продажей большей части военной техники израильским ВПК - из-за противодействия США Израиль теряет 3 из 4 конкурсов в мире. Тем не менее, Израиль и США – партнеры, давние союзники и, несмотря на сильнейшие трения, друзья. Потому, не акцентируя внимания на сути этой помощи, следует отметить позицию Биньямина Нетаньяху. Он еще около полугода назад даже не собирался подписывать соглашение с Обамой, открыто говоря, что следующий президент даст Израилю много больше и требуя 50 миллиардов за «иранскую измену» - компенсацию за сепаратное соглашение США с Ираном, увеличившим в разы угрозы безопасности Израиля.
Премьер Натаниягу заручился не только поддержкой республиканских лидеров – сенаторов Грэма, Маккейна, Буша, Круза, Рубио и многих других, но и демократическим большинством, среди которых и сама претендентка на президентское кресло – Хилари Клинтон. Представители ее штаба делали постоянные заявления о том, что в ее президентство военная помощь США Израилю существенно увеличится, в то время как Трамп наоборот – обещает вообще прекратить финансировать разные страны, в том числе и Израиль, тем более он не собирается финансировать страны, имеющие собственное мнение. Его точка зрения проста: «мы вас покупаем – так берите деньги, заткнитесь и делайте, что вам говорят».
Напрасно также многие считают, что если к власти придет Хилари, ее личная неприязнь и даже ненависть к Израилю и лично к Премьеру Натанияху будет что-то значить в мировой политике. Да, она злая и очень мстительная фурия и никогда не простит Натанияху своего унижения с Моникой Левински, но по имеющимся данным, Израилю (а возможно и России) есть, чем удерживать «за хвост» эту даму, считает эксперт.
Почему же опытнейший политик Биньямин Натаниягу, пользующийся полным доступом ко всей секретной информации Мосада и тайных служб Еврейского Государства, вдруг в разгар переговоров круто меняет вектор и соглашается почти без борьбы на много худшие условия, чем ожидались? «Я задаю себе такой сложный вопрос и вынужден сам себе ответить: Натаниягу ожидает рокового события – прихода к власти Трампа и вероятность этого события в его глазах не просто велика, а близка к 75% - иначе он не действовал бы с такой поспешностью, подписывая соглашение и, зная, что все в Израиле и слева и справа обрушат на него жестокую критику за этот договор. Теперь для меня вопрос кто будет 45 президентом США становится риторическим... Хотя, конечно, я могу ошибаться и 75% вероятности – не 100%, однако таково теперь мое мнение», – резюмировал Манн.
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