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Рабинович: на фоне надвигающихся последствий Обама, по сравнению с Трампом, покажется жалкой блеющей овечкой

Рабинович: на фоне надвигающихся последствий Обама, по сравнению с Трампом, покажется жалкой блеющей овечкой
Известный российский оппозиционный журналист и блогер Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет о том, как можно договориться РФ с США. По словам блогера, для этого необходимо денонсировать нелегальную аннексию Крыма, деоккупировать полуостров и передать в де-факто юрисдикцию Украины. Также необходимо деоккупировать Донбасс и войти в переговорный процесс с Украиной, при посредничестве международного сообщества, для принятия решений и согласия сторон по количеству, качеству и квантуму всех исков Украины против РФ, в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Рабинович подчеркивает, что также необходимо признать вину РФ за сбитие Боинга рейса МН-17 и удовлетворить все иски в этой связи.

«Необходимо вывести российские войска из Сирии, введенные туда по формату «просьбы Асада», принять на себя обязательства по борьбе с ИГИЛ согласно роли и ответственности РФ в качестве постоянного члена Совбеза ООН, и вступить в международную антиигиловскую коалицию, возглавляемую США. После этого можно добиться отмены всех международных санкций, кроме персональных, и жить по-человечески», – написал блогер.
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