Слава Рабінович: Коли буде здійснений «палацовий переворот» в Росії?

На думку російського блогера, це станеться тоді, коли всі західні політичні лідери оголосять Путіна небажаним в їх країнах навіть на період короткого державного візиту, коли вони всі звинуватять його у військових злочинах, і скажуть це або відкритим текстом, або, використовуючи недвозначну дипломатичну мову, цитує Рабіновича replyua.net.
«Тоді члени путінської общини, нарешті, зрозуміють, що мільярди і десятки мільярдів доларів, які Кремль щорічно витрачає на підкуп західних лідерів і формування пропутінської громадської думки в їх країнах, більше не працюють, а їх фюрер – Владольф Путлер – більше не здатний кришувати свою общину і представляти її інтереси, як всередині Росії, так і зовні», - міркує Слава Рабінович.
На його думку, члени путінської общини запропонують Заходу колоду з варіантів заміни для «перехідного періоду», Захід буде схильний обговорювати такі варіанти. Адже, під час «перехідного періоду», Заходу потрібно буде «з кимось розмовляти». Сергій Іванов, Микола Патрушев, Сергій Шойгу, Сергій Наришкін і подібні військові злочинці виключені з варіантів заміни за визначенням. Всі колишні офіцери КДБ СРСР теж виключені за визначенням. Дмитро Медведєв, Ігор Шувалов і – особливо – Олексій Кудрін (і низка інших) не виключені. Внутрішні варіанти щодо усунення Путіна можуть бути найрізноманітнішими, але, швидше за все, повинні включати спільну змову особистої охорони Путіна. Це може бути проблематичним, але стане неминучим, на певній стадії «псування» Путіна не стільки з точки зору Заходу, скільки з точки зору самих членів путінської общини.
«Путін пройшов довгий шлях і в результаті став ізгоєм. Цей шлях міг бути значно коротшим, якби не дурість, недалекоглядність, боягузтво і цинізм західних лідерів. Значна кількість життів було б врятовано, якби Захід зробив набагато рішучіші заходи по відношенню до російського недофюрера прямо тоді, коли той заходився піною у рота в березні-жовтні 2014 року, з фашистськими промовами про «Новоросію», втопив у крові схід України і збив Боїнг рейсу МН-17. Так, цей шлях був занадто довгий», - зазначив Рабінович.
Перший серйозний публічний політичний холодний душ Путін отримав в листопаді 2014 року на саміті G-20 в Брісбені від прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера. Путін першим простягнув йому руку, Харпер прийняв цей жест, але при цьому сказав російському недофюреру: «Думаю, я повинен потиснути вашу руку, але я можу сказати тільки одне: ви повинні забратися з України».
Минуло рівно два роки. США, Великобританія і Франція відкрито звинуватили Путіна і Росію, на жаль, у військових злочинах. І, теж, на жаль, не за вбивства цивільного населення в Грозному, Цхінвалі або Донецьку. За вбивства цивільного населення в сирійському Алеппо. Чомусь дурість, недалекоглядність, боягузтво і цинізм західних лідерів оцінюють життя дітей Грозного, Цхінвалі, Донецька і МН-17 по-іншому, ніж життя дітей Алеппо.
«Державний секретар США Джон Керрі звинуватив Росію у військових злочинах. Якщо мені не зраджує пам'ять, за всю історію США жоден високопоставлений чиновник адміністрації США не вживав таких слів по відношенню до Російської Імперії, до СРСР і до Російської Федерації. Ті ж самі слова використовував міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. І лише минулої суботи на подібну хоробрість спромігся президент Франції Франсуа Олланд», - зазначив блогер.
«У березні-жовтні 2014 роки я публічно стверджував, що Путлер підвісить себе сам, треба тільки почекати. Йому навіть не потрібно було в цьому допомагати: не було необхідності продавати йому мотузку, щоб він повісився на ній. Мотузку Путлер знайшов сам – в точності, як я тоді і прогнозував», – резюмував блогер.
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