Рабинович: очередная волна кризиса захлестнет Россию

Резервный фонд России будет полностью ликвидирован уже к началу 2017 года, и мировые финансовые рынки обязательно отреагируют на такую негативную новость, что спровоцирует очередной виток еще одного глубокого кризиса в РФ. Как передает replyua.net, об этом рассказал в интервью Online.ua российский финансист Слава Рабинович. По его словам, в 2018 году резервного фонда в РФ больше не будет, поскольку его израсходуют или в конце текущего года, или же в самом начале следующего, а после этого руководство возьмется за Фонд национального благосостояния, на котором Россия продержится еще какое-то время.
Впрочем, отмечает финансист, это продлится недолго, поскольку в настоящий момент дефицит государственного бюджета в стране достигает пяти процентов ВВП, а каждый месяц государственная казна недополучает порядка 500 миллиардов рублей или около семи с половиной миллиардов долларов. Пока резервный фонд продолжает покрывать дефицит российского бюджета, говорит Рабинович, но скоро перейдут к ФНБ, а уже, когда и он будет потрачен, примутся за золотовалютные резервы страны. И если посмотреть в будущее, то даже ребенок сможет посчитать, что Россия станет банкротом в самое ближайшее время. Пока руки руководства не добрались до золотовалютных резервов, мировые финансовые рынки размышляют о том, что будет дальше.
Помимо этого, уверен Рабинович, со временем повысятся опасения насчет ликвидности и качества запасов в РФ. Финансовые рынки будут пристально следить за ФНБ, поскольку большая часть этого ресурса заморожена в крупных проектах с сомнительным качеством, и они могут никогда не окупиться. Как человек, разбирающийся в финансах, Рабинович считает, что сейчас складывается несоответствие между пассивами и активами в части дюрации и ликвидности, и пенсии людям не получится заплатить только при помощи обязательство по финансированию моста в Крым, а также акциями спортивных сооружений, возведенных к сочинской Олимпиаде. Сейчас РФ срочно нужны только деньги, а не сомнительные обязательства каких-то объектов, уверен финансист.
Также Рабинович прогнозирует, что на протяжении следующего года мировые финансовые рынке скажут «стоп» ценообразованию российских финансовых активов. Рынок намекнет России, что она уже не жилец, и после этого Россию снова захлестнет новая волна кризиса – начнется девальвация национальной валюты, многие банки обанкротятся, не исключено, что многие крупные кредиты не будут возвращены банкам, и это будет еще одним ударом по российской банковской системе.
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