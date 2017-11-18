Сергей Таран рассказал, из-за чего может развалиться ЕС

В Европе, с ее тысячелетней историей войн и перекройки границ, с любыми соседями лучше говорить о будущем, а не о прошлом. Потому что счастливого сосуществования в прошлом нет ни у кого, но политикам часто легче говорить о прошлом, потому что для этого ничего не нужно делать. От демагогий ни станет никому легче, но в этих демагогиях можно самоутвердится в глазах собственного народа, но не более того, ведь умерших с могил не подымешь. Как передает replyua.net, об этом в Facebook пишет украинский политолог Сергей Таран.
По его словам, куда важнее для настоящих политиков найти с соседями темы для будущих стратегий – это для политических элит как квантовый скачок – переход на другой уровень мышления. Благодаря такому квантовом скачку на вечно воюющем континенте образовался Европейский Союз, хотя страны, которые объединилась под одним флагом нельзя назвать братскими.
По мнению политолога, если Евросоюз когда-то и развалится, то не из-за мигрантов или слабой экономики, а из-за реванша тех, кто на политические подиумы посадит призраков прошлого. Все это важно понять Польше, пока еще не совсем поздно и есть время остановиться.