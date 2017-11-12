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Политолог: Трампу очень нужна победа на внешнеполитическом фронте, но без России он не знает, как ее достичь

Политолог: Трампу очень нужна победа на внешнеполитическом фронте, но без России он не знает, как ее достичь
Президенту США Дональду Трампу очень нужна победа на внешнеполитическом фронте, ибо только так можно быстро переломить негативную тенденцию рейтинга внутри страны, падение которого не замедляется ни на день. Поэтому он и пишет твиты, что хочет «решить проблему Северной Кореи, Сирии, Украины», а« Россия может помочь ему в этом». Как предает replyua.net, об этом в своем блоге размышляет украинский политолог и блогер Сергей Таран.

Он отмечает, что история американских президентов учит, что величественными и они, и их страна становились тогда, когда они держали жесткую позицию в отношении различных фриков и, в частности, России или на то время СССР.

Политолог подчеркивает, остается только сожалеть, что Трамп особенно не занимается теорией геополитики и не знает уроков истории. Вот перед этим, он грозно так предупредил Ким Чен Ына, чтобы тот «не задирался», и не называл его «старым», потому что Трамп же не называет его «коротышкой или толстяком». Все это в очередной раз подтверждает, что популизм и слова для американского президента на первом месте.
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