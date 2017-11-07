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Политолог: улицы переименовали, а Ленин, оказывается, еще жив

Политолог: улицы переименовали, а Ленин, оказывается, еще жив
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и политолог Сергей Таран в своем блоге пишет о том, что наши митингующие «большевики» любят простые решения и быстрые результаты. Им кажется, что, если посадить или расстрелять сотни негодяев, Украина мгновенно изменится. Они не хотят слышать, что демократические революции приводят к поступательным эволюционным изменениям, и только тоталитарные перевороты дают «быстрый результат».

Политолог отмечает, что избиратели «большевистской» партии верят в «хороших» политиков, которые придут, накормят, утешат, плохих людей накажут, гречку дадут. Вера в доброго Ленина сильнее, чем вера в самого себя. В то же время, наши «большевики» боятся конкуренции. Ностальгия по «совку» - это не ностальгия по колбасе по 2.20, а желание отдать свою свободу в обмен на «счастье» всеобщего равенства.

По словам Тарана, «большевики» презирают богатых, потому что «честный человек заработать много не может». Как когда-то считали, что «буржуазия» в принципе не может быть честной, так и сейчас богатство – как минимум вызывает подозрение. Для наших «большевиков» фабрики и заводы – это не рабочие места, а имущество, которым «надо поделиться». «Большевики» не любят сложных слов. Язык кухарок ценится больше, чем язык профессионалов. Через 100 лет на переименованных улицах Украины шаркают тысячи маленьких реинкарнаций «ленинов». За них даже голосуют», – резюмировал политолог.
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