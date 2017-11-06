Сергей Таран: «Нормандская четверка» уступила роль лидера США в урегулировании конфликта на востоке Украины

Мало кто заметил, как инициатива урегулирования украино-российской войны перешла от европейцев к американцам. Если раньше войну модерировала «Нормандская четверка» и индивидуальные встречи европейских лидеров с президентов РФ Путиным, то теперь ньюсмейкерами стали спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, Госсекретарь США Рекс Тиллерсон или сам президент США Дональд Трамп. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог и блогер Сергей Таран.
По его словам, таки сбылись прогнозы, что во времена Трампа США будут активнее привлекаться к «украинскому вопросу». Ирония, однако, в том, что заслуги Трампа в этом не такая уж большая – он до сих пор консервативно настроенный относительно давления на Путина. Заслуга в этом, прежде всего, американских институтов, которые быстро «взяли в руки» эксцентричного президента в соответствие с настоящим национальных интересов.
Сергей Таран отмечает, что также свою роль играют антироссийские настроения общества. Наглое поведение Кремля возбудило за океаном подзабытые духи «Холодной войны», которые на этот раз колдуют в нашу пользу.