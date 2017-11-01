Появились четыре версии происходящего с задержанием сына Авакова

Украинцам намного приятнее фантазировать, чем лишний раз скучно логически мыслить. Поэтому обвинения сына Авакова политикум объясняет исключительно скрытыми причинами, одной из которых является то, что Порошенко «наехал» на Авакова из-за конкуренции за силовые структуры. Теперь нас ждет распад коалиции и досрочные выборы. Из такой логики выходит, что Порошенко руководит НАБУ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Сергей Таран.
По его словам, теория № 2 – это то, что США «сливают» Украину. С Порошенко «невозможно договориться» о формате мира с Россией, и поэтому после распада коалиции и досрочных выборов к власти придет Тимошенко, которая снисходительнее относиться к соглашению с Россией о мире. Есть и еще одна мысль о том, что происходящее – это исключительно инициатива НАБУ, которое занимается собственной политической карьерой. Для них – главное заявить о резонансном деле, а если дело развалится, можно всегда сказать, что у нас «плохие суды». Четвертая теория – самая интересная – Саакашвили через заместителя председателя НАБУ Углаву расшатывает коалицию и планирует досрочные выборы. Это фол последней надежды для Михо, который, возможно, «согласовывал действия» с американцами. Президент в этой ситуации бессилен.
Сергей Таран отмечает, что сейчас эти версии, или их модификации активно пропагандируются разнообразными экспертами и партиями, но, что интересно – адепты всех конкурирующих конспирологических теорий невольно доказывают, что НАБУ превращается в политический инструмент в чьих-то скрытых за ширмой руках.