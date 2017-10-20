Сергей Таран: избиратели партийных списков не читают – ни «открытых», ни «закрытых», и это факт

Как передает replyua.net, сегодня можно услышать множество разных взглядов на избирательную реформу, но, комментируя ее, каждый политик или эксперт, априори, рассматривает ее с субъективной точки зрения. Свои пять копеек в обсуждение вставил и политический аналитик Сергей Таран, прокомментировав реформу в эфире одного из телеканалов.
По его словам, «мажоритарка» - проблема, но люди хотят «видеть своего депутата», который ремонтирует дороги, то дает, то слушает, то утешает. К тому же мажоритарщики не такие уж и простые союзники власти, они скорее настроены на плодотворный диалог и всегда ожидают что-то получить взамен от власти для своего округа. Избиратели партийных списков не читают – ни «открытых», ни «закрытых», и это факт. Местные выборы уже состоялись по открытым спискам, но качество политики не улучшили, потому мотивации избирателей не изменили.
Сергей Таран отмечает, что на каждых выборах у нас участвуют только новые проекты, но люди голосуют за того, кого «знают»... Избирательная реформа нужна не только в парламенте, важнейшее направление – просветительская работа с избирателями. Эта миссионерская работа будет менять страну, но не приносить рейтинг.