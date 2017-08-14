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Сергей Таран: ядерный кризис с КНДР имеет и украинские корни

Сергей Таран: ядерный кризис с КНДР имеет и украинские корни
Мировые СМИ не любят об этом писать, но ядерный кризис с КНДР имеет и украинские корни. Судьба страны, которая сдала ядерное оружие, а потом оказалась наедине с агрессором, стала стимулом для всех без исключения стран, в том числе и для сомнительных режимов, иметь только собственные гарантии безопасности. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и политолог Сергей Таран.

Он отмечает, что что СМИ более по душе писать л мировых проблемах, обсасывая как грозно КНДР заявила, что «главнокомандующий Ким Чен Ын примет решение в любой момент», а Трамп в стиле блокбастера отвечает, что это «ему не сойдет с рук», и он «дико об этом пожалеет». Для журналистов также важно, что в Китае Ким Чен Ына называют «толстощеким пацаном», а американские сенаторы называют его «сумасшедшим толстяком». Вот это современная журналистика, которая живет эмоциями, прогнозами шоу-менов, но никак не экспертов. По словам блогера, может хоть иногда нужно брать во внимание, в чем корень проблемы и оживление ядерной гонки, а не пытаться все время играть на эмоциях.

Сергей Таран отмечает, что украинцы тоже недалеко ушли от европейской моды – дискуссии в Украине и мире во времена опасности не очень отличаются.
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