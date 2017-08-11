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Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран

Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран
Намерения РФ использовать ПВО на границах Беларуси – это первый шаг к ее аннексии. Мало кто сомневается, что части ПВО обрастут инфраструктурой, базами и «частями охраны» – собственно, так было с Черноморским Флотом в украинском Крыму, аннексия которого произошло задолго до 2014 года. Об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и политолог Сергей Таран, передает replyua.net.

По мнению политолога, развертыванием армии на Запад Владимир Путин хочет «ответить» Западу, который усиливает НАТО в восточной части Европы и Украине, не идет на «мир» по сценарию Кремля. Расположение ПВО на границах Беларуси – это еще и шаг, которым Путин показывает, что после аннексии Крыма он готов аннексировать и другие страны, ведь он знает, что ему за это ничего не будет, а санкции его лично совсем не пугают, а народ российский на то и российский, чтобы жить в нищете и радоваться процветанию пропагандистского Отечества.

«Выводы? Выводы старые, но до сих пор не для всех понятны: безопасность является главным приоритетом для общества, а вместо паники, популизма и взаимопожирания нужно ежедневно поддерживать украинскую армию и делать все возможное для ее усиления», – резюмировал Сергей Таран.
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