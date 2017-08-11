Политолог: такого еще не было со времен Холодной войны

В ближайшие пару недель в США может развернуться активная дискуссия относительно вопроса предоставления Украине летального оружия. Если в Украине считают это оружие, прежде всего, фактором безопасности, то в США – это, прежде всего, политический инструмент давления на Путина и потому колебания Белого Дома на тему «давать или не давать» будут длинными, поскольку инструмент давления действует только до тех пор, пока решение не принято. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Сергей Таран.
Он подчеркивает, что особенно этот инструмент важен для Трампа, который вследствие действий Конгресса, имеет очень ограниченный маневр в вопросе санкций, а вот в вопросе предоставления Украине летального оружия такой люфт у Трампа есть. Сергей Таран не сомневается, что летальное оружие таки предоставят, но может быть, что в совсем микроскопическом количестве, если сравнивать с настоящими потребностями ВСУ. Так как это, собственно, было и с нелетальным оружием, когда США передали только Хаммеры и радары с ограниченными функциями. Здесь можно сколько угодно обижаться на американцев, но их логика как раз в том и состоит, что они дают оружие, чтобы не воевать активно, сдерживать Путина, - стабилизировать ситуацию – то есть, не нарушать баланса сил.
«Со временем этого оружия будет становиться больше, и оно будет становиться серьезнее. Это также станет сигналом для союзников, «нельзя!». Цена агрессии Путина становиться для него слишком дорогой. Предоставление летального оружия окончательно вернет логику Холодной войны в отношениях между Западом и Россией. Вдумайтесь. Никогда со времен Холодной войны такого не было, чтобы Запад поставлял вооружение, из которого стреляли у русских. А теперь будет!», – резюмировал политолог.