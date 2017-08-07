Политолог: немцам нужно напомнить, что мы на сантименты не способны, мы же все-таки хунта

Относительно заявлений представителей Германии о том, что «сначала давайте подумаем о Донбассе, а Крым немного отложим» надо помнить одно – стратегия Запада в отношении больных на голову режимов всегда сводилась к технологии «плохого» и «хорошего» полицейского. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог и блогер Сергей Таран, передает replyua.net.
Сергей Таран отмечает, что кто-то гнет твердую ястребиную линию, а кто-то в это же время постоянно, говорит, что, мол, «надо договариваться» и «искать временные компромиссы». Так было и будет всегда. Проблема с Россией в том, что хорошие копы первой линии уже закончились – тема Российской Федерации слишком токсична – теперь на эту роль претендуют политики второй линии...
По словам политолога, реагировать на это нужно спокойно и сдержано, без уступок с нашей стороны, без всяких «сначала Донбасс, затем Крым», без приду манных выборов, амнистий, переговоров с террористами и, кто бы что ни говорил, без всяких сантиментов, мы же все-таки хунта.