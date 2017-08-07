Сергей Таран: от таких как Чавес и Мадуро угрозы больше, чем от внешней агрессии, «ватников» и арбузов

Известны украинский блогер и политолог Сергей Таран в своем блоге пишет о том, что, когда украинцам все же надоест обсуждать херсонские арбузы в барже и погибель «ватници» Бережной не помешало бы найти время для изучения истории, которая случилась с Венесуэлой в течение последних несколько десятков лет.
Как пишет Сергей Таран, хоть эта страна географически находится очень далеко от Украины, но, что в ней случилось за последние года должно стать уроком для украинцев. Прямо сейчас в Венесуэле беспорядок, но передовало этому беспорядку то, что Чавес и его преемник Мадуро – лидеры богатейшей нефтяной страны – щедро раздавали людям все, что можно раздать, держали низкие тарифы, заставляли предпринимателей держать низкие цены, национализировали заводы, боролись со «спекулянтами» и запретили рынок земли. Все это воспринималось, как большое чудо и естественно приветствовалось людьми, которые жаждали социальной защиты, полагая, что бездонные богатства Венесуэлы никогда не закончатся.
По словам политолога, тем не менее «праздник жизни» закончился очередями, дефицитом, голодными бунтами, полным развалом и войной. «Это без всяких «итхтамнетов» и Путина... От таких как Чавес и Мадуро угрозы больше, чем от внешней агрессии, «ватников» и арбузов», – подытожил Сергей Таран.