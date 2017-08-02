Політолог: Трамп зробив наймилосердніше, що він міг зробити для Кремля

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, Північної Кореї та Ірану, однак він стверджує, що цей документ містить серйозні недоліки. Як зазначив у своєму блозі відомий український політолог Сергій Таран, Конгрес США обмежує право президента США визначати формат відносин з іншими державами, бо це прерогатива глави держави.
Як пише політолог, не підписувати закон Трамп не міг, бо вето було би елементарно подолано, і Трамп виглядав би абсолютним лузером та невдахою. В той же час, сліпо підписувати Закон Трамп теж не міг, бо тоді б він згоджувався на вторинну роль у визначенні зовнішньої політики. Тому з'явилися «застереження», в яких дуже мудро йдеться, насамперед, про необхідність гарних відносин з європейськими партнерами та союзниками.
Сергій Таран наголошує, що справжня іронія в тому, що підписати, за визнанням росіян, «найжорсткіший пакет» санкцій – це наймилосердніше, що Трамп міг зробити для Кремля, бо якби не підписав, Конгрес не лише подолав би вето, а й придумував би щось «гірше», а Трампу лишалося б хіба грізно супити брови і думати, як тепер пояснити свій вчинок.