Политолог: где сейчас все эти разговоры об «изменениях» Конституции, про «особый статус Донбасса», про «выборы» в ОРДЛО?

На дипломатическом фронте вроде бы все без изменений, но изменения на самом деле есть и они довольно таки внушительные. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил известный украинский политолог и блогер Сергей Таран.
По словам политолога, основная новизна в том, что никто уже не говорит о «изменениях» украинской Конституции, про «особый статус Донбасса» или про «выборы» на оккупированных территориях. При это на протяжении последних двух лет Запад словно мантру повторял на международных переговорах, что «обе стороны» должны выполнять «Минские договоренности», намекая на украинские уступки. Сколько было дискуссий, ссор, полемики по поводу «особого статуса Донбасса», сколько было теорий про изменения в Конституцию, сколько было неутешительных прогнозов оппозиции о том, что власть сдает Украину, а вместе с ней и ее независимость.
«Сейчас всем стало понятно, что уступок не будет и поэтому дипломаты говорят только об ответственности России. Также дипломаты говорят про «нормандские» телефонные разговоры, визит Курта Волкера, летальное оружие и изменение повестки дня украинской дипломатии», – резюмировал Сергей Таран.