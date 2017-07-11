Война помогла украинцам сделать выбор в пользу НАТО, – политолог

НАТО – это аббревиатура, от которой веяло ужасом для поколения Брежнева, ведь годами люди в Украине считали, что это чуть ли не вражеский альянс, в который входят исключительно недоброжелатели всего человеческого. О том, что НАТО – это зло программы говорилось в «совке» практически на каждом углу – от программы «Время» до песен в репертуаре Аллы Пугачевой. Поэтому сразу после независимости НАТО для украинцев было не военно-политическим союзом, а цивилизационным маркером, который делил регион в «совок» и «за бугром». Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Сергей Таран.
По его словам, люди мало разбирались в сути этой организации, и социология показывала, что ответы одних и тех же граждан разительно отличались, когда их спрашивали «Вы за вхождение Украины в НАТО?» и «Вы за вхождение Украины в Организацию Североатлантического договора?».
«Война наконец-то закрепила цивилизационный выбор Украины. Не для всех, конечно, а для большинства. И поэтому, по иронии судьбы НАТО, - вновь становится ценностным выбором украинского общества, которое, чтобы достичь критериев НАТО, должно провести серьезную реформационную работу – значительно больше, чем план получения «безвиза» – написал политолог.