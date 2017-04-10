Сергей Таран: изоляционизм США закончился так и не начавшись

Авианосная группа США приближается к КНДР, «Томагавки» летят над испуганными С-400, Трамп с Тиллерсон наперегонки встречаются с мировыми лидерами... «Вы так себе представляли американский изоляционизм, о котором говорил Трамп сразу после своего избрания президентом США?», – об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет популярный украинский политический эксперт Сергей Таран.
Эксперт отмечает, что изоляционизм США закончился так и не начавшись. Ведь даже такие мировые скептики, как Трамп, поняли, что США слишком интегрированы в мир, чтобы отгородиться от него стенами со всех сторон. «Важный момент – в команде Дональда Трампа поняли, что сообщать под камерами о ракетных ударах по асадовско-путинскому режиму гораздо убедительнее, чем оправдываться о связях с Москвой на очередной следственной комиссии», – написал Сергей Таран.
Отметим, что американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу 7 апреля выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат. Атака США вызвала негодование в России, где заявили о том, что Трамп нарушил все договоренности и совершил военную агрессию в Сирии, куда его войска никто не звал, в отличии от российских военных сил.