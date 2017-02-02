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Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни

Політолог: якби референдум по вступу в НАТО відбувся 10 років тому – Україна б не знала горя війни
Відомий український політолог Сергій Таран на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував інформацію, яку розповсюдили більшість українських ЗМІ про те, що в Україні за ініціативи президента Петра Порошенка має відбутися референдум щодо вступу в НАТО. За словами Сергія Тарана, ніхто не має ілюзій – зараз Україну в НАТО не приймуть, але якщо референдум відбудеться, це ускладнить винесення євроатлантичного майбутнього України на геополітичний торг.

«Москва давно домагається, аби на Заході визнали, що Україна «ніколи не буде» членом НАТО, і на Заході є ті, хто готовий йти на такий «компроміс», але після схвального референдуму західним москофілам буде складніше виконувати забаганки Володимира Путіна, бо тоді це буде воля всього українського народу, а демократичний вибір доведеться поважати…», - написав політолог.

На його думку, референдум не дає швидкого членства, але це символічний чин, який засвідчить консенсус політиків і суспільства щодо євроатлантичного вибору, і якби такий консенсус був в Україні, 5, 10 чи 15 років тому, у нас не було б війни зараз.
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