Политолог: откиньте иллюзии – дипломатиия не приносит мир, она лишь дает время на создание армии

Известный украинский политолог Сергей Таран прогнозирует, что 2017 год станет годом новой дипломатии. Он будет сложнейший для Украины, поскольку будет отображать новые реалии международной политики. Об этом политолог написал на своей странице в Facebook.
По мнению Тарана, международные договоры и гарантии не работают. Они, в принципе, никогда не работали, если их не подпирали интересы государств, но сейчас через переформатирование мировой карты интересов их стоимость вообще мизерная. В 2017 году ни на кого нельзя будет полагаться, а потому Украина должна без посредников стать активным участником всех международных мероприятий, форумов, переговорных групп. Выбор простой – или мы защищаем сами свои интересы, либо эти интересы никто не слышит. На уровне риторики необходимо отказаться от дихотомии «зрада – перемога». «Это разделение вредит внутренней политике, и оно убийственное для дипломатии. Нельзя допускать дискуссии на самые разнообразные темы, например новые форматы Минского процесса, «стена с оккупированными территориями», «план Пинчука», всеукраинский референдум», – отметил Сергей Таран.
По его словам, красная линия, которую нельзя переходить – европейский цивилизационный выбор и вопрос идентичности. Все остальные – предмет прагматических маневров. «В международной политике политика страны должна быть одна. Вынесение внутренних политических дискуссий на международный уровень недопустимо. Не должно быть иллюзий – дипломатиия не приносит мир, она лишь дает время на создание армии. И если армия создается, любые маневры дипломатии можно считать успешными», – резюмировал политолог.