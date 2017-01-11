валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Політолог: Доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату на Трампа доведеться самому Трампу

Політолог: Доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату на Трампа доведеться самому Трампу
Відомий український політолог Сергій Таран вважає, що після інаугурації новообраний президент США Дональд Трамп сам дасть зрозуміти світові, як він ставиться до Росії і головне – чи справді він залежний від Кремля. Про це політолог написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Саме ставлення до Росії Трампа вже стане зрозумілим під час перших кроків у міжнародній політиці. Навряд чи вони тепер будуть аж надто проросійські, як багато кому здавалося ще кілька тижнів тому. Звичайно, надто великого оптимізму плекати не варто, але шанси уникнути геополітичний апокаліпсис з’явилися. От, наприклад, «проросійський» Тіллерон вже поділяє тривогу «союзників по НАТО» щодо Московії...», – написав Сергій Таран.

В той час, доки експерти палко обговорюють можливий компромат Путіна на Трампа, головний рупор Кремля, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що компромат Росії на Дональда Трампа – це ні що інше, як спроба деяких політиків посварити між собою президентів двох могутніх держав та завадити покращенню російсько-американських стосунків.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности
Важное за сутки
10 янв 2017
33370

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

Последние новости

В ЕС сообщили, когда следует ожидать отмены виз для украинцев

ВБ обнародовал новый прогноз по экономическому росту в Украине

Пєсков прокоментував списки Савченко

Політолог: Доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату на Трампа доведеться самому Трампу

Холодная погода может стать причиной проблем для транзита газа через Украину

Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и употреблением сахара

У Мексиці на світ появилося немовля з двома головами (ВІДЕО, ФОТО)

Жители Киева не смогут оплачивать услуги ЖКХ через «Укрпочту»

Як передбачити розгортання повномасштабної війни в Україні - Тимчук

Над Россией пролетел крупный метеорит

Сделка по Крыму не приведет к окончанию войны в Украине – Портников

Скоро в Україні за нарахуванням та виплатою зарплат буде спостерігати уряд

СМИ США посчитали «досье на Трампа» сфабрикованным

Ситник: Справа Мартиненка досить складна

Киев упрекнул ООН в неэффективных действиях

«Эксперт» Лоза заявил, что его слова о Панайотове «перекрутили»

Боржників за комунальні послуги будуть оприлюднювати на всю Україну

НАПК начало проверку чиновников, вовремя не сдавших е-деклараций

Эксперт: в январе цены на молочную продукцию взлетят еще на 10 процентов

У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)

 Новости за день