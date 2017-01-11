Політолог: Доводити фейковість чи нефейковість наявність в Росії компромату на Трампа доведеться самому Трампу

Відомий український політолог Сергій Таран вважає, що після інаугурації новообраний президент США Дональд Трамп сам дасть зрозуміти світові, як він ставиться до Росії і головне – чи справді він залежний від Кремля. Про це політолог написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Саме ставлення до Росії Трампа вже стане зрозумілим під час перших кроків у міжнародній політиці. Навряд чи вони тепер будуть аж надто проросійські, як багато кому здавалося ще кілька тижнів тому. Звичайно, надто великого оптимізму плекати не варто, але шанси уникнути геополітичний апокаліпсис з’явилися. От, наприклад, «проросійський» Тіллерон вже поділяє тривогу «союзників по НАТО» щодо Московії...», – написав Сергій Таран.
В той час, доки експерти палко обговорюють можливий компромат Путіна на Трампа, головний рупор Кремля, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що компромат Росії на Дональда Трампа – це ні що інше, як спроба деяких політиків посварити між собою президентів двох могутніх держав та завадити покращенню російсько-американських стосунків.