Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран

Как ни странно, но по разных городах Украины по сегодняшний день стоят памятники Ленину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал украинский политолог Сергей Таран. Эксперт убежден, что, прежде всего, эти памятники не в граните, а в способе мышления людей. Судьба Украины по сей день определяется общественными представлениями и мифами, которые прочно вжились в душе еще во времена Советского Союза
Например, продолжает Таран, немало украинцев считает, что справедливость заключатся в том, чтобы взять что-то и поделить, а не заработать самому. Государство для тебя должно все сделать, а не ты для него. Руководители на верхах должны для нас не создавать возможности, а просто взять и дать. К богатым в Украине относятся плохо, так как наличие определенного состояния – это, как минимум, повод для подозрения. Чем беднее человек, тем больше ему склонны верить. Ну и, наконец, в Украине много людей, которые не имеют понятия, что такое частная собственность.
Все эти мифы по сей день отличают Украину среди других стран. В частности, сейчас Украина становится с идеологической точки зрения «правой» если речь идет о национальной идентичности, однако она остается безнадежно «левой», если говорить об экономике. Сергей Таран отмечает, что это касается не всех украинцев, но точно многих.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter