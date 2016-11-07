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Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран

Памятники Ленину – не в граните, а в головах украинцев – Сергей Таран
Как ни странно, но по разных городах Украины по сегодняшний день стоят памятники Ленину. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал украинский политолог Сергей Таран. Эксперт убежден, что, прежде всего, эти памятники не в граните, а в способе мышления людей. Судьба Украины по сей день определяется общественными представлениями и мифами, которые прочно вжились в душе еще во времена Советского Союза

Например, продолжает Таран, немало украинцев считает, что справедливость заключатся в том, чтобы взять что-то и поделить, а не заработать самому. Государство для тебя должно все сделать, а не ты для него. Руководители на верхах должны для нас не создавать возможности, а просто взять и дать. К богатым в Украине относятся плохо, так как наличие определенного состояния – это, как минимум, повод для подозрения. Чем беднее человек, тем больше ему склонны верить. Ну и, наконец, в Украине много людей, которые не имеют понятия, что такое частная собственность.

Все эти мифы по сей день отличают Украину среди других стран. В частности, сейчас Украина становится с идеологической точки зрения «правой» если речь идет о национальной идентичности, однако она остается безнадежно «левой», если говорить об экономике. Сергей Таран отмечает, что это касается не всех украинцев, но точно многих.

Горячая тема: Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой
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Важное за день
06 ноя 2016
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Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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