Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати

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За словами відомого українського політолога, дивує, наскільки тяжко дається депутатам підвищення власної зарплати – абсолютно правильний крок, який давно перезрів в Україні. Зрозуміло, чому істерять опоблоковці, але чимало здавалося б притомних євродепів – майданівці, представники більшості, навіть, колишній «міністр-реформатор» постреволюційних часів – влаштовують сеанси публічного мазохізму, каючись, що, мовляв, були проти або не знали за що голосували, цитує Сергія Тарана replyua.net.«Панове депутати! Висока зарплата держслужбовців – це добре і це по-європейськи! Але, якщо хочете досягти вищого рівня політичного дзену, кажіть, що підвищення зарплати державним службовцям невід’ємне від: 1) чіткого контролю за відповідністю між прибутками і видатками цих чиновників; 2) жорстких і негайних санкцій у випадку порушення цієї відповідності. Кажіть так, і буде вам велике щастя – і євровибір не зрадите, і любов народну здобудете», – написав Сергій Таран у Facebook.Нагадаємо, у четвер Верховна Рада прийняла постанову 5000-П, яка передбачає часткове підвищення зарплат для народних депутатів.