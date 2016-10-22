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Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати

Сергій Таран дав пораду нардепам, як пояснити підвищення своєї зарплати
За словами відомого українського політолога, дивує, наскільки тяжко дається депутатам підвищення власної зарплати – абсолютно правильний крок, який давно перезрів в Україні. Зрозуміло, чому істерять опоблоковці, але чимало здавалося б притомних євродепів – майданівці, представники більшості, навіть, колишній «міністр-реформатор» постреволюційних часів – влаштовують сеанси публічного мазохізму, каючись, що, мовляв, були проти або не знали за що голосували, цитує Сергія Тарана replyua.net.

«Панове депутати! Висока зарплата держслужбовців – це добре і це по-європейськи! Але, якщо хочете досягти вищого рівня політичного дзену, кажіть, що підвищення зарплати державним службовцям невід’ємне від: 1) чіткого контролю за відповідністю між прибутками і видатками цих чиновників; 2) жорстких і негайних санкцій у випадку порушення цієї відповідності. Кажіть так, і буде вам велике щастя – і євровибір не зрадите, і любов народну здобудете», – написав Сергій Таран у Facebook.

Нагадаємо, у четвер Верховна Рада прийняла постанову 5000-П, яка передбачає часткове підвищення зарплат для народних депутатів.

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