Сергей Таран: Ситуация в Сирии измениться на второй день, после выборов в США

Визит президента РФ Владимира Путина в Париж, который должен был состояться 19 октября, отменено. Что это означает в эфире «Громадського радио» прокомментировал политолог Сергей Таран, передает replyua.net.
«Если откинуть все дипломатические заявления, то следует сказать, что отмена визита только еще раз подтвердила то, что в Сирии Франция и Россия имеют совершенно разные интересы. Франция, как и любая другая европейская страна, заинтересована в том, чтобы в Сирии был мир. Хотя бы потому, чтобы не было неконтролируемой миграции и беженцев. Европейскому Союзу не нравится это и Франции тоже. А стратегическая задача России – чтобы эти беженцы были в Европейском Союзе. Неконтролируемая миграция и угроза терроризма поднимает электоральные шансы союзников Путина в ЕС. Это маргинальные силы или ультралевого, или ультраправого толка», – рассказал Сергей Таран.
По его мнению, Путин сейчас ищет возможности расшатать Европейский Союз изнутри, чтобы пришли политические силы, которые вообще выступают за развал ЕС. Неконтролируемая миграция – это такой фактор влияния, которых у Путина вообще не так много. Потому что ни экономически, ни военным путем, ни политически Путин не может влиять на решение европейских политиков. Поэтому Путин никогда не будет заинтересован в том, чтобы в Сирии прекратилось война.
«Последние события четко продемонстрировали, что Франция выступает за постепенный мир в Сирии и ищет, как это сделать. Они предлагали известную резолюцию, которая запрещала бы бомбардировки в Алеппо, а Россия заблокировала эту резолюцию. Это говорит не только о противоречии между европейскими политиками и Путиным, а в частности и о противоречиях между Францией и Россией. Ранее между ними более или менее было понимание, а по Сирии никак», – отметил Таран.
С российской стороны прозвучали возражения того, что Россия находится в изоляции, что Путин является изгоем. Отказ президента Франции сопровождать Путина на мероприятиях в Париже доказывает, что Россия как раз является тем изгоем. Об этом говорят политики уже прямым текстом. Более того, премьер Великобритании буквально принимает эти слова. В последней своей речи он называет Россию «страной-изгоем». В частности речь идет о том, что это результат попыток Путина сделать свою страну великой и влиятельной, а получится совсем наоборот. Более того, именно после того, как Россия сначала в ООН заблокировала резолюцию о прекращении огня в Алеппо, а сейчас продолжает бомбардировки, в ЕС рассматривается возможность новых санкций, уже сирийских санкций в отношении России. Поэтому Россия сейчас действительно оказывается в изоляции, отметил политолог.
По прогнозам Сергея Тарана в Сирии дальше ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый – ситуация и дальше не будет меняться, подобный конфликт будет продолжаться. Для Европейского Союза это означает усиление контроля над границей, введение санкций в отношении России. Многое, конечно, будет зависеть от выборов в Соединенных Штатах – очень важна позиция именно этой страны, которая определяет позицию Запада по конфликту в Сирии. Но второй сценарий может идти в другом направлении – Запад усилит свое присутствие в Сирии. И, опять же, здесь критически важные выборы в США. Турция уже на своем примере показала, что в Сирии могут быть другие действия. Время от времени она туда заводит войска, не допуская создания там курдского государства. Другие западные страны тоже могут быть более решительными в этом конфликте, потому что его нужно решать, подытожил Сергей Таран.
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