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Сергій Таран: Є дві важливі причини, чому з Росією досі немає і, можливо, не буде «безвізу»

Сергій Таран: Є дві важливі причини, чому з Росією досі немає і, можливо, не буде «безвізу»
Як передає replyua.net, український політтехнолог і блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook дав відповідь на питання, чому з Росією досі немає візового режиму. Головних причин дві: технічна – неможливо одразу налагодити консульську роботу з видачі віз росіянам, які відвідують Україну. Друга причина політична – більше мільйона українських заробітчан плюс їхні сім’ї негативно сприймуть візову проблему з країною, яка «дає їм заробити», і, отже, будуть голосувати за партії із проросійською риторикою.

«Правда полягає в тому, що, крім прагматичної політики, існує ще й «політика символів». Це – конкуренція символів та ідей, які визначають власну національну ідентичність, із символами, що притаманні іншим ідентичностям. Одним із таких символів є чіткий, міцний і надійний державний кордон. Так от, захист своїх символів від зовнішніх впливів для будь-якої держави є найскладнішим і найдорожчим. Тому візовий режим з Росією обов’язково буде. Хоча і не одразу, адже від тих проблем, які наживалися роками одним голосуванням в парламенті не впоратися», – зазначив Сергій Таран.

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