Саша Сотник про майбутні президентські вибори: неможливо зцілити небіжчика – шансу немає ніякого

Напередодні виборів президента, які в березні повинні відбутися в Росії, у росіян мало приводів для радості та оптимізму. Навіть стратегія бойкоту майбутніх президентських виборів в нинішній ситуації виявиться марною. На «вибори» зженуть ті категорії громадян, які проголосують так, як треба. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише російський опозиційний журналіст і блогер Саша Сотник.
За його словами, Кремль забезпечить майже 100% підневільних військовослужбовців, поліцейських, продажних «карусельників», боягузливих бюджетників, готових за зайву копійку проголосувати, як потрібно, пенсіонерів, зазомбованих телевізором і якими-небудь наспіх вигаданими «продуктовими наборами». Потім, вчителі розстаралася зі вкиданням бюлетенів, і справу буде зроблено. Немає виходу ніякого. Тобто, абсолютно.
«Зомбо-совки вже здобули остаточну перемогу. Це – неприємна констатація для демократичної спільноти росіян. І, до речі, якщо діагноз виявиться правильним, то це не лікується взагалі. Тому що неможливо зцілити небіжчика», - резюмував Саша Сотник.