Саша Сотник: это при жизни у Задорнова был выбор, а теперь – человека уже нет, у него, следовательно, нечего спрашивать

Как передает replyua.net, известный российский оппозиционный журналист и блогер Саша Сотник в своем блоге пишет о том, что ему уже неоднократно задавали вопрос, почему он не прокомментируете смерть Михаила Задорнова, ведь при жизни он написал ему скандально письмо, в котором предложил попросить прощения у тех, кому он нанес оскорбление своими «шутками». По словам журналиста, это при жизни у человека был выбор, а теперь – человека уже нет.
«Я обращался к Задорнову, как к писателю, который должен понимать силу и цену слова. Честно говоря, я не надеялся получить какой-либо ответ. Хотя ответ и воспоследовал, но не от Михаила Николаевича, а от путинских пропагандистов, «замазанных» в фашистских грехах даже больше моего адресата», – написал Сотник. По его мнению, теперь что-либо говорить Задорнову бессмысленно, а оскорблять – и вовсе неприлично. Пусть пройдут похороны, пройдет какое-то время, тогда оно и расставит все по своим местам. Михаил Задорнов был плодовит, написал много, и наверняка будет что обсудить, если, конечно, написанное им останется актуальным и интересным.
Саша Сотник подчеркивает, ломание копий вокруг комментариев комедианта Слепакова и прочих шутов аншлаго-масляковского розлива – это чистой воды «спекуляция на кладбище», ведь человек ушел в мир иной и правильно будет – оставить его в покое.