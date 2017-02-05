Саша Сотник: российское телевидение смотреть невозможно, по всем каналам бесконечно орут

Российский оппозиционный журналист Саша Сотник на своей странице в Facebook пишет о том, что российское телевидение смотреть невозможно, по всем каналам бесконечно орут: в рекламе, в сериалах, в мультфильмах, в новостях. Особенно надрываются в новостных программах, пропагандистских «анатомиях» и ток-шоу. Ведущие этих шоу вообще не журналисты, они перебивают, «впаривают» официальную позицию, всячески защищаются или нападают, как будто, если они пропустят реплику оппонента – их немедленно расстреляют.
«В принципе, увольнение с канала за «косяк» для них можно приравнять к расстрелу: жить-то они привыкли «не парясь», зарплаты там жирные, и за них надо уметь прогибаться круче цирковых акробатов. Малейшее «не то» и «не так» - и ты уже за пределами этого Храма Вранья. Вот и надрываются, эти вопли должны сбить с толку, настроить на агрессию, экстраполируясь на зрителя, заглушить стон усталости, навалившейся на страну – от бесконечных поборов, унижений, войн. В идеале – направить накопившуюся злость на соседей или на тех, кто рядом. Только не на высшее «урководство», которое хапает, и все никак не нажрется», – написал Сотник.
По его словам, можно долго рассуждать гуманно, если не думать о том, сколько народу поубивали после вранья российских журналистов, какая трещина прошла через страны, через народы, через общество внутри России. «Лучшее наказание для них – запрет на профессию. Впрочем, все эти размышления, скорее всего, так и останутся благими пожеланиями. Не потому, что путинизм – навсегда, а потому что все сгнило настолько, что развалится непременно. На много частей развалится. Будет несколько территориальных образований, у каждого – свой путь и, разумеется, свой подход к формированию СМИ и их политики ибо точка бифуркации пройдена давно, и ни один из институтов, разрушенных при Путине, восстановлению во всероссийском масштабе уже не подлежит», – резюмировал Саша Сотник.