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Сотник: Сначала Россия «шандарахнула» «Тополем», затем «Буком», теперь вот «Боярышник»

Сотник: Сначала Россия «шандарахнула» «Тополем», затем «Буком», теперь вот «Боярышник»
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, которая родилась в Украине, хочет судить производителей средства для ванн «Боярышник», потому что считает, что медицинский спиртовой раствор «Боярышник» известен всей России, поскольку продается в аптеках, и безвреден, если его пить. На самом деле – не безвреден: от его употребления народ тоже умирает. Об этом на своей странице Facebook пишет российский оппозиционный журналист Саша Сотник.

По его словам, Матвиенко забыла сказать, что пьют его в России бомжи или «нищеброды», коих нашему имперскому люду «не жалко», ибо «туда им и дорога». «Как это вяжется с истошным православным милосердием – мне не понять, но ладно, речь сейчас не об этом. И вот умная дама Матвиенко, государственная чиновница высочайшего ранга, делает вывод, что название «Боярышник» было специально использовано производителями. Они якобы таким изощренным образом хотели привлечь внимание к продукту, повысив спрос на него путем улучшенного подсознательного восприятия потребителем слова «боярышник», сопряженного с медицинской пользой», – отмечает журналист.

По его словам, только вот спирт в сей раствор налили метиловый и убили много людей. Массовое умышленное убийство, почти геноцид! Здесь просматривается презрительное отношение к людям самой госпожи Матвиенко. «Есть такое дерево: тополь. А еще есть бук. Хорошие безвредные деревья. И «имидж» у них такой, что закачаешься. А есть средства с такими же названиями, но – убивающие все живое: «Тополь-М», например или ракетный комплекс «Бук». Этим «Буком» убили 298 человек в небе над Донбассом. Им не предлагали даже выпить никакого сомнительного спиртосодержащего средства со схожим названием, а просто – шарахнули и убили, а Матвиенко сидит и разглагольствует о природе злого умысла производителей пресловутого средства для ванн», – подытожил Сотник.
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