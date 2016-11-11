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Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал

Саша Сотник: почему план Кремля «Трампнаш» обречен на провал
Уже два дня подряд, после новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США, власти в Кремле пребывают в состоянии эйфории, которое в некоторой мере можно сопоставить с уже немного надоевшим «крымнаш». Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге на Обозревателе пишет Саша Сотник. По его убеждению, в Москве вздохнули с облегчением, поскольку США в ближайшие четыре года будет управлять не Обама, с которым трудно о чем-либо говорить, а вполне лояльный Трамп. Кремль ожидает, что новый глава Белого дома пересмотрит политику по отношению к российским партнерам и отменит санкции.

И в то же время, российское руководство не учитывает то, что США – это не Россия, и в самой влиятельной державке мира максимальный срок пребывания на должности президента составляет восемь лет. И пускай глава государства будет горячо любим своими согражданами, но после завершения президентства он должен уйти. Чего никак не скажешь о России - там уже 19 лет при власти находится одна и та же личность.

Саша Сотник подчеркивает, что политическая система – это организм, в котором постоянно происходит трансформация. И как раз такие естественные по своей сути трансформации могут пойти на пользу или во вред для общества или государства.
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