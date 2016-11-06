Сотник: в России теперь целых три Владимира

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал недавнее празднование в Российской Федерации «Дня народного единства», а также абсурдность митингов, организованных правительством по этому поводу – об этом передает replyua.net.
Журналист сообщает: «Так объединились, что дальше некуда – грозили и шведам и «пендосам». Ничто так не объединяет российский народ, как 450 рублей, выплаченных за участие в этом правительственном митинге, а также как Сурков и «незаменимый Володенька». Сотник отмечает, что «Владимиров в России теперь целых три: один лежит в Мавзолее, другой – стоит на площади, а третий – сидит в кресле. Уселся крепко – во зло Гааге».
Сотник сообщает, что главными требованиями митингующих было «уничтожение пятой колонны» и «расширение полномочий Путина». «Куда уж больше – все СМИ у него в кармане, «силовичье» на стреме и ресурсов масса. Но нашлись люди, которые решили узаконить российскую нацию – это такие люди очень страшные снаружи и очень добрые внутри. От их доброты хорошеет всем миру, главное – не оскорблять их чувств, а так весь мир в ядерную пепельницу превратят».
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