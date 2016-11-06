валюта
СпецтемаВ Москве прошел многотысячный митинг против Путина и Медведева (ВИДЕО)

Сотник: в России теперь целых три Владимира

Сотник: в России теперь целых три Владимира
Российский журналист Александр Сотник прокомментировал недавнее празднование в Российской Федерации «Дня народного единства», а также абсурдность митингов, организованных правительством по этому поводу – об этом передает replyua.net.

Журналист сообщает: «Так объединились, что дальше некуда – грозили и шведам и «пендосам». Ничто так не объединяет российский народ, как 450 рублей, выплаченных за участие в этом правительственном митинге, а также как Сурков и «незаменимый Володенька». Сотник отмечает, что «Владимиров в России теперь целых три: один лежит в Мавзолее, другой – стоит на площади, а третий – сидит в кресле. Уселся крепко – во зло Гааге».

Сотник сообщает, что главными требованиями митингующих было «уничтожение пятой колонны» и «расширение полномочий Путина». «Куда уж больше – все СМИ у него в кармане, «силовичье» на стреме и ресурсов масса. Но нашлись люди, которые решили узаконить российскую нацию – это такие люди очень страшные снаружи и очень добрые внутри. От их доброты хорошеет всем миру, главное – не оскорблять их чувств, а так весь мир в ядерную пепельницу превратят».



Горячая тема: Крымский Бандеровец сообщил о важных новостях Крыма
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

ООН опасается срыва переговоров по Парижскому соглашению против глобального потепления

Сотник: в России теперь целых три Владимира

Нова ініціатива від терористів Л/ДНР – митні збори

Нардеп Молоток прокоментував ДТП за участю його сина

В Сумах появилось ярко-розовое озеро

Нефть, газ и сталь - основные источники доходов российских мультимиллиардеров

Курди заявили про наступ на «столицю» ІД

Портников: причиной агрессивного и тупого поведения россиян является унижение, пережитое в 90-е

Вегетарианство опасно для человечества, - ученые

Сотник: Путин рычит на цивилизацию потому, что знает - в ней кроется смерть его системы

Поклонская опозорилась на всю Россию в эфире радио «Вести FM» (ВИДЕО)

Немцы напуганы возможными последствиями победы Трампа на выборах

Украинские дороги такие же, как в Польше 20 лет назад, - Новак

В украинском Тоннеле любви приступают к съемкам индийского фильма

В Крыму предупредили о надвигающемся мощном шторме

Российский политолог заявил о новой «оккупации» Киева и обещал «помочь»

Власти Дели бьют тревогу: загрязнение воздуха превысило норму в 70 раз

В Волгограде Путин допросил Януковича

Обнародован самый последний рейтинг Клинтон и Трампа перед выборами

В США стартовали самые необычные учения из-за астероида

 Новости за день