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Сотник пояснив, як можна обнулити путінсько-фашистську пропаганду

Сотник пояснив, як можна обнулити путінсько-фашистську пропаганду
Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник вважає, що перемогти путінсько-фашистську пропаганду вже не можна, але її можна обнулити, нейтралізувати. Яким чином? Телевізійним пультом – точніше, елементарним перемиканням кнопки на цьому самому жаданому пульті, цитує Сотника replyua.net.

«Клин клином вибивають, і це правда. З телевізійною отрутою можна боротися тільки за допомогою телевізійного «антидоту». Необхідно створити потужний сучасний телеканал. При цьому «картинка» повинна бути настільки крутою, професійною та привабливою, щоб вона змогла беззастережно затьмарити путінську. Не секрет, що Кремль витрачає шалені гроші на телебачення, буквально «облизуючи» картинку, заміщаючи жахливу реальність – віртуальною, і тим самим атрофуючи м'язи суспільства, перемикаючи його увагу на другорядні теми, а найчастіше – створюючи страшилки або – навпаки – заспокійливі фейки», – зазначив Сотник.

За його словами, путінська пропаганда відводить суспільство від важливих питань, обманює, відволікає і розважає. На новоствореному телеканалі повинні працювати найкращі фахівці, журналісти, ведучі. На ньому повинні бути найгарячіші новини, захоплюючі політичні ток-шоу і аналітичні програми, документальні та художні фільми, музика – все найкраще, для того, щоб путінський «ящик» став нецікавим, провінційним, нудним, тупим, «не модним». При цьому важливо не звалюватися в «контрпропаганду», обмежуючись саме правдою і дотримуючись об'єктивності. Так, це дорого. Напевно, є сенс поговорити з групою інвесторів (багатих людей, зацікавлених у поверненні Росії в лоно цивілізації), створити «раду наглядачів», кожен член якої мав би право голосу, не володіючи при цьому «контрольним пакетом акцій». «Створення такого каналу було б можливим. Зрештою, Росія коштує набагато дорожче будь-якої «телескриньки», чи не так?», – резюмував журналіст.

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