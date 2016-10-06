валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Сотник: Москвичі досі не здогадуються, що голодують вони через путінські «антисанкції»

Сотник: Москвичі досі не здогадуються, що голодують вони через путінські «антисанкції»
Як передає replyua.net, останнє опитування щодо «користі чи шкоди від санкцій» висвітив повний морок в головах москвичів, наголошує російський журналіст Олександр Сотник. Більшість з них не пам'ятає або стерли ластиком той факт, що саме Путін ввів «антисанкції», в результаті яких Росія нашкодила сама собі. Зрештою, це не США і не Європа розчавлювали бульдозерами продукти. Їх знищували за ініціативою пана Ткачова, підтриманої Путіним особисто.

«Наші кремлівські месники переграли самих себе і все населення. Путін, звичайно, так само як і його оточення, устриць жерти не перестав. Вони солодко п'ють і ситно їдять. А населенню залишається лише міркувати про те, що це все – «політика, і пора б зав'язувати з усім цим, оскільки так їсти хочеться, що аж переночувати ніде...». Особливо відзначу, що бабуся, яка відповіла на самому початку сюжету, як тільки вимкнулися камери, заявила, що їй до чортиків набрид «цей Путін і вся ця ненависть до росіян, з якими ніхто з Кремля так і не порадився, перш ніж затівати авантюри, чреваті найважчими наслідками», – розповів Сотник.

Журналіст наголошує, якщо з народом не радиться влада – потрібно негайно згадувати, що вона найнята цим же народом на певний час, і занадто багато на себе бере, і настав час гнати її поганою мітлою... Але, які тут спогади, якщо про путінські «контрсанкції» забули. Коротка пам'ять обертається довгою розплатою. За дуже дорогими рахунками, резюмував Олександр Сотник.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
23673

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
11048

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має

05 окт 2016
10368

Арестович: заявления России – обман

Россия обманула весь мир, когда заявила о том, что собирается бороться с «Исламским государством», и решение США о прекращении диалога может свидетельствовать лишь о том, что Вашингтон совместно со


Свежие новости

Німеччина готується ввести нові безпрецедентні антиросійські санкції

Український консул досі не потрапив до Сущенка

Хан: Украина получит безвиз благодаря выполненным обязательствам

Эрдоган отвернулся от Запада и перешел на сторону России

Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер

В Украине запускают производство европейских автобусов

Ученые рассказали, как отношения с мужчинами влияют на вес женщины

Сотник: Москвичі досі не здогадуються, що голодують вони через путінські «антисанкції»

Муждабаев: остановить агрессию России может только одно

ОПЕК снова готовится к неформальной встрече

Куценко сожалеет о том, что не поехал на Донбасс в 2014 году

Последствия урагана «Мэттью» будут катастрофическими,- ООН

Пономарь: работа по санкциям ведется каждый день

Гидрометцентр: на востоке дожди, в остальных регионах похолодание

Трамп больше не хочет любить Путина

Чого тепер варто чекати від двосторонніх стосунків Росії та США?

Слава Рабинович: до шибениці Путіну лишається три-п’ять років

Чергова астрономічна сума для підготовки Росії до ЧС-2018

В ЄС знову обіцяють безвізовий режим для українців та грузинів

Нуланд знову говорила із Сурковим про Донбас

 Новости за день