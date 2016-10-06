Сотник: Москвичі досі не здогадуються, що голодують вони через путінські «антисанкції»

Як передає replyua.net, останнє опитування щодо «користі чи шкоди від санкцій» висвітив повний морок в головах москвичів, наголошує російський журналіст Олександр Сотник. Більшість з них не пам'ятає або стерли ластиком той факт, що саме Путін ввів «антисанкції», в результаті яких Росія нашкодила сама собі. Зрештою, це не США і не Європа розчавлювали бульдозерами продукти. Їх знищували за ініціативою пана Ткачова, підтриманої Путіним особисто.
«Наші кремлівські месники переграли самих себе і все населення. Путін, звичайно, так само як і його оточення, устриць жерти не перестав. Вони солодко п'ють і ситно їдять. А населенню залишається лише міркувати про те, що це все – «політика, і пора б зав'язувати з усім цим, оскільки так їсти хочеться, що аж переночувати ніде...». Особливо відзначу, що бабуся, яка відповіла на самому початку сюжету, як тільки вимкнулися камери, заявила, що їй до чортиків набрид «цей Путін і вся ця ненависть до росіян, з якими ніхто з Кремля так і не порадився, перш ніж затівати авантюри, чреваті найважчими наслідками», – розповів Сотник.
Журналіст наголошує, якщо з народом не радиться влада – потрібно негайно згадувати, що вона найнята цим же народом на певний час, і занадто багато на себе бере, і настав час гнати її поганою мітлою... Але, які тут спогади, якщо про путінські «контрсанкції» забули. Коротка пам'ять обертається довгою розплатою. За дуже дорогими рахунками, резюмував Олександр Сотник.
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