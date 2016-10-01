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Саша Сотник: Россияне безнадежно больны

Саша Сотник: Россияне безнадежно больны
Как передает replyua.net, известный российский оппозиционный журналист, который из-за политических преследований был вынужден уехать из России в Грузию, сравнил грузинский и русский народы. По мнению Сотника, жители Тбилиси – это европейские улыбчивые люди, что нельзя сказать о москвичах, которые везде на улицах с каменными лицами, неприветливы и заражены имперской глупой болезнью.

«Прогулялся сегодня по вечернему Тбилиси. Спокойный европейский город. Магазинчики, лавочки, бутики, приветливый народ... Действительно, здесь очень спокойно. Кстати, к русским и русскоязычным относятся с симпатией, улыбаются. Нет хмурых лиц, все приветливы, и нет ощущения, что – «на публику», что притворяются. Очень искреннее отношение», – написал Сотник в Facebook.

По его словам, вспоминая хмурые лица москвичей – полные недоверия и готовности к мгновенному отпору, - невольно задаешься вопросом: «Почему у нас именно так? Почему мы не хотим улыбаться, доверять, не навешивать ярлыков? Почему мирно жить не хотим, и, вечно воюя то с самими собой, то – с соседями, бьем в пустой барабан какого-то вымышленного величия?» Это – болезнь. Имперская глупая болезнь. Атавизм, от которого рано или поздно придется избавиться.

«Другое дело Тбилиси. И воздух здесь чистый. Хотя мой друг и сетует, что машин много, и воздух уже не тот. Но, если сравнивать с Москвой... А надо ли сравнивать? В Москве и воздуха-то нету. Смог, гарь, взвесь гремучая... В Тбилиси есть дух города. Его не вышибли даже большевики. И это – счастье. Невольно сравнивая с Москвой, которую кто только ни уничтожал – понимаешь: повезло этому городу. Крупно повезло. Может, сами грузины не позволили? Скорее всего. А Москва – что? Там и москвичей-то нет, сплошь – приезжие. А приезжим главное – собственный пупок да длинный рубль, а на город плевать. Здесь – не плевать. Ни на город, ни на соседей, ни на тех, кто просто приехал в гости. Европа, говорю же. Другой менталитет... И радостно за них, и грустно за нас...», – подытожил журналист.

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