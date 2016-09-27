Сотник прокомментировал важнейшие события в России в прямом эфире

Как передает replyua.net, Sotnik.TV перешел в новый режим работы в связи с временным нахождение Александра Сотника в Грузии. Теперь каждый вторник в 21:00 по московскому времени журналист будет в режиме реального времени отвечать на вопросы своих подписчиков и комментировать важнейшие события в России и мире.
По мнению блогера, победителем избирательной гонки в Соединенных Штатах Америки будет Хиллари Клинтон. На вопрос о том, какой будет судьба Партии народной свободы (Партас) в России он ответил, что дни этой политической силы сочтены в связи с недавними событиями – партия не преодолела 5% барьер и не прошла в Государственную Думу.
Также Сотник предупредил о том, что российские власти в ближайшее время будут делать сильные «информационные вбросы», как можно больше стараясь отвлечь внимание жителей РФ и всего мира от оглашения результатов расследования по авиакатастрофе Boeing 777 малазийской авиакомпании, сбитого над Донбассом два года назад. Также журналист сообщил, что недавно стало понятно, что его «эвакуация» из России продлиться очень долго, однако он намерен продолжать работать над своим проектом.
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