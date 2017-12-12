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Доник: нравится вам митинговать – митингуйте, но не нужно прятаться за спины тех, кто, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну

Доник: нравится вам митинговать – митингуйте, но не нужно прятаться за спины тех, кто, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что, когда он вместе с волонтерами приехал к десантникам на обучение, на столе стояла рюмка c куском хлеба на ней. Снайпера поминали недавно погибшего побратима. Блогер вспоминает, что на второй день занятий ему позвонили из другой бригады, с которой волонтеры раньше занимались и сказали, что погиб командир взвода. Волонтеры весной с ними работали в Зайцево по подавлению докучавшего им пулемета. У них еще стояла мощная колонка и каждое утро они ставили сепаратистам гимн Украины, – пишет Доник.

По его словам, он может еще много вспомнить таких историй, но приятного мало от таких историй. Роман Доник пишет, что после таких историй он открывает Facebook и видит какие-то обращения и призывы к армии идти на Киев поддерживать революционеров, помогать добывать власть Саакашвили.

«Меня начинает трясти от таких призывов. Нравится вам митинговать – митингуйте. Нравится вам протестовать – протестуйте, но сами, не нужно призывать тех, кто воюет и тех, кто занят делом. Не нужно прятаться за их спины. Не нужно пытаться замарать тех, кто ценой своей жизни, дает вам возможность хороводить в мирном Киеве. Это подло», – резюмировал волонтер.
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