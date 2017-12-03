Роман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что последние три года вся его жизнь сводится к тому, что все время приходится проводить в поездках в зону АТО, все время уходит на волонтерскую деятельность, все мысли о войне, нет совсем свободного времени на развлечения.
Блогер отмечает, что в последние несколько месяцев все поменяло, в жизни снова появились яркие краски, теперь удается наконец-то переключить внимание от горя войны на небольшую утеху. «Теперь, я каждые выходные могу развлекаться, глядя на «михопротесты», «михомайданы», «михоимпичменты». Я когда-нибудь даже буду благодарен сторонникам Михо за еженедельные представления, а пока они просто поднимают мне настроение», – написал Доник.
Он отмечает, что в который раз приходится убеждаться в хитрости и мудрости Порошенко, ведь все помнят народную мудрость, что нужно народу – хлеба и зрелищ. Вот и есть бесплатные зрелища каждые выходные для всей Украины, а, если бы Михо депортировали, то народ бы требовал новых зрелищ, а так, все весело, смешно, потешно и безопасно. Кто-то участвует лично, кто-то поддерживает в интернете, кто-то просто потешается, кто-то пилит выделенные на «революцию» деньги.