Доник: под Радой находятся те, у кого духу не хватило приехать на Майдан в 2013-2014

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер и военный волонтер Роман Доник в своем блоге пишет о том, что очевидцы рассказывают, что под Верховной Радой стоит палатка с плакатом «Харків задніх не пасе». Как пишет блогер, судя по всему, туда съехались те, у кого духу не хватило приехать на Майдан в 2013-2014, а очень хочется сейчас задним числом поучаствовать в какой-то революции.
«Харьков задних не пасет. Это точно. И есть еще много мест, где нужны мы, нужна наша помощь. От палаток ППД и полигонов до блиндажей на передовой, где каждый день обстрелы и бойцы стоят стеной», – написал волонтер.
По его словам, на самом деле Майдан еще идет, еще не закончен процесс и еще не видно результат и, если есть реальное желание что-то сделать и изменить, то это можно сделать где угодно, но не на фейковом «майдане», где разбить палатку и вывесить плакат, нужно своим примером показывать, что ты что-то значишь, доказывать людям, которые читают этот плакат о том, что «Харків задніх не пасе». На деле же выходит пока что противоположное – плакат есть в центре столицы, а результата – нет.