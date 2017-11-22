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Доник: междусобойчик в Луганске подходит к завершению, но вот российская бронетехника остается

Доник: междусобойчик в Луганске подходит к завершению, но вот российская бронетехника остается
Как бы нам не хотелось, но, к сожалению, донецкие сепаратисты не напали на луганских сепаратистов и не развязали кровавую и выматывающую войну. Донецкие боевики прислали вооруженные колонны, чтобы прикрыть в первую очередь свой тыл, чтобы доказать свою преданность. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и военный волонтер Роман Доник.

По его словам, пока еще непонятно, кто там победит в междоусобице и что в голове у победителя будет, а вдруг в Кремле прикажут вскрыть линию фронта и пропустить наши войска.

Роман Доник отмечает, что россияне тоже не зря нагнали тяжелой бронетехники по примерно этой же причине. Чтобы если вдруг чего, стать на линии фронта и вступить в бой с нашими наступающими войсками, после чего раструбить на весь мир, что войска новосозданной «Новороссии» отбили атаку ВСУ. «Междусобойчик в Луганске, кажется, подходит к завершению. А вот, что будет с бронетехникой россиян, большой вопрос. Они с очень большой неохотой выходят с оккупированных территорий», – резюмировал волонтер.
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