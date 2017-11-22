Доник: междусобойчик в Луганске подходит к завершению, но вот российская бронетехника остается

Как бы нам не хотелось, но, к сожалению, донецкие сепаратисты не напали на луганских сепаратистов и не развязали кровавую и выматывающую войну. Донецкие боевики прислали вооруженные колонны, чтобы прикрыть в первую очередь свой тыл, чтобы доказать свою преданность. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и военный волонтер Роман Доник.
По его словам, пока еще непонятно, кто там победит в междоусобице и что в голове у победителя будет, а вдруг в Кремле прикажут вскрыть линию фронта и пропустить наши войска.
Роман Доник отмечает, что россияне тоже не зря нагнали тяжелой бронетехники по примерно этой же причине. Чтобы если вдруг чего, стать на линии фронта и вступить в бой с нашими наступающими войсками, после чего раструбить на весь мир, что войска новосозданной «Новороссии» отбили атаку ВСУ. «Междусобойчик в Луганске, кажется, подходит к завершению. А вот, что будет с бронетехникой россиян, большой вопрос. Они с очень большой неохотой выходят с оккупированных территорий», – резюмировал волонтер.