Доник: вам всем нужны такие герои-авантюристы, которые съехались чисто в мутной воде рыбку половить?

Люди, которые инициировали создание ордена Народный герой Украины, хотели наградить грузинских добровольцев за то, что те пошли воевать с агрессором в Украине – не за конкретный подвиг, а именно грузинский легион, за то, что стали рядом с нами в войне с РФ. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер Роман Доник.
По его словам, чтоб никому не было обидно, решили ребята наградить самого старшего, которым и оказался Вано Надирадзе. Только через неделю после награждения выгнали его из легиона и сами признали ошибку. По недосмотру представили. Бывший прапорщик СА, не воевал, сказки рассказывал. После этого выгнанный авантюрист пошел рекламировать себя и про орден рассказывать. На каждом мероприятии создавал картинку, прибился к охранной фирме Семенченко, которая всем известно, чем занимается. Продолжал активничать в деле подрыва доверия к правительству и командованию ЗСУ во время войны. Ну, его взяли и попросили из страны и нет в этом никакой проблемы.
«Вам всем нужны такие герои-авантюристы, которые съехались чисто в мутной воде рыбку половить? Они не воюют, не работают, не помогают. Только смута и протест ради протеста. Только дискриминация военно-политического руководства во время войны. Они не граждане Украины. Они неизвестно какие цели преследуют», – резюмировал Доник.