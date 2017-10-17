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Доник: митинги и сборища под Радой есть не что иное, как симуляция протеста, чтобы просто выпустить пар в свисток

Доник: митинги и сборища под Радой есть не что иное, как симуляция протеста, чтобы просто выпустить пар в свисток
Все чаще возникает мысль, что вот эти все митинги и сборища под Радой, есть не что иное как симуляция протеста, чтобы просто выпустить пар в свисток, чтоб не набралось давления способного «сорвать крышку». Безусловно, есть часть людей, искренне уверенных в том, что они делают нужное дело, но их единицы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Роман Доник.

По его словам, есть среди недовольных так же люди которые на этой волне попытаются вернуть власть, к примеру Портнов, Лукаш, даже Ринат Кузьмин поддержали митинг. Удивляет то, что с каждым разом поводы собраться все смешнее, а сама реализация все хуже и хуже. Протестное движение превращается в фарс и балаган и самое страшное – это понимают те, кто организовывают такие движения.

«Может это и есть цель? Как можно митинговать за антикоррупционный суд, деньги на который уже есть в бюджете? То есть он будет. Вопрос времени и формальности. Другой вопрос, что его хотят возглавить и контролировать люди, которые потеряли репутацию на антикоррупционной деятельности. Ну, а неприкосновенность, это вечная тема. Ее не хотят голосовать, потому что тем, кто окучивает электорат не будет с чем выходить на выборы. Дело даже не в ответственности. Дело в том, что это 100%-работающее предвыборное обещание», – подытожил Доник.
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