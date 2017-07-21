Роман Доник: беру пример с Захарченко и объявляю о создании Марсианской Украинской Республики на Марсе

Известный украинский военный волонтер и блогер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в ответ на заявление лидера боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании непонятно чего под названием государство «Малороссия» и прочим заявлениям клоунов из ОРДЛО, ему пришла в голову идея заявить о создании Марсианской Украинской Республики на Марсе.
«С сегодняшнего дня, вся территория планеты Марс, является украинской республикой. Для альтернативы и создания видимости демократии, так же создаю в самой маленькой впадине или кратере российскую марсианскую федерацию и столицу ее Москву. Мы туда будем вывозить отходы с республики и если кто-то из мэров вообще окажется в безнадежном положении, то мы ему поможем и туда заберем отходы его города. А по выходным будем просто ходить гадить на марсианскую Москву», – написал Роман Доник.
По его словам, правителем в этой республике будет конечно же бандеровский людоед. Роман Доник отмечает, что вот и вся процедура создания республики, теперь, как и полагается, можно собирать экспертов, политологов, журналистов и обсуждать последствия, а также фамилии тех, кто в новосозданной республике окажется первым для легитимности. «Шутки шутками, но заявление Захарченко имеет такую же силу, как и мое и он заявил, и я заявил. А между заявлением о намерениях и результатом пропасть», – написал Доник.