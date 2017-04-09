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Роман Донік: страшна загроза нависла над Порошенко

Роман Донік: страшна загроза нависла над Порошенко
Відомий військовий волонтер і блогер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook пише про те, що мало хто на радощах подумав, що одночасно з «безвізом», Україна отримала величезну палицю над головою Порошенко. До цього, при всіх, з точки зору європейців, пробуксовках і недопрацюваннях влади, нас лякали тим, що не дадуть «безвіз». Як не дивно, але це працювало, а зараз, нас будуть лякати тим, що його заберуть. За словами волонтера, незважаючи на істерику в мережах, яка розігрівається колишніми «регіоналами» і перефарбованими «сепаратистами», «безвіз», в найближчій перспективі, 80% українців, на практиці, нічого не дасть. Це підтримка, вектор розвитку, визнання. Це хороший іміджевий доважок в карму президента.

«Втрата «безвіза» - буде постійною загрозою для Порошенка. Якщо «безвіз» скасують, це буде настільки потужний удар по репутації президента, що навіть страшно уявити, особливо перед виборами, а «перед виборами» - з кожним днем все ближче. До чого я це все? Так ось здається мені, що можна пристібати ремені, під загрозою тепер не віддалене виконання обіцянок, даних перед виборами, під загрозою тепер імідж успішного політика євроінтегратора. Порошенко, який єдиний з президентів домігся цього і йому не можна це втрачати», - написав Роман Донік.

Він підкреслює, що Порошенко багато в чому єдиний, але саме «безвіз», на сьогоднішній день, став символом, тому, якщо зараз раптом, все частіше і частіше, потрібні для реформ рішення будуть «продавлюватися», ламаючи через коліно думку і бажання окремих людей, груп і фракцій Верховної Ради, то нема чого дивуватися. Це не тиранія – це європейська демократія нам допомагає. Роман Донік прогнозує, що всі ті, хто два роки, захлинаючись, розповідали про відсутність політичної волі, зараз так само почнуть заходиться в істериці з приводу узурпації влади і відсутності демократії.
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