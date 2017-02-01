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Доник: огонь по Авдеевке – это попытка к тому, чтобы заставить нас опять сесть за стол переговоров с сепаратистами

Доник: огонь по Авдеевке – это попытка к тому, чтобы заставить нас опять сесть за стол переговоров с сепаратистами
Известный украинский блогер и военный волонтер Роман Доник на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что вчера кроме всего, боевики обстреляли гражданские кварталы Трехизбенки, били целенаправленно по мирному населению. Корректировщики актвизировались, в Авдеевке задержали одного, в Луганской области двоих.

«Вчера по Авдеевке ВСУ около 50 раз запрашивали прекращение огня у россиян из группы по контролю за прекращением огня, но все безрезультатно. Весь вчерашний день россияне отмораживались, словно не слышали наши просьбы. Сегодня огонь на время прекратили», – написал Роман Доник.

По его словам, была мысль, что россияне специально вынуждают наших начать переговоры с террористами, чтобы исключить третью сторону и заставить нас вести переговоры напрямую. Сегодня что-то произошло и огонь на время прекратили, ремонтные работы начались, но также внезапно начались обстрелы. «Мне, с моей паранойей кажется, что вчерашний «мороз» россиян, это был пробный шар. Они смотрели, как будут развиваться события, когда боевики будут обстреливать населенные пункты с мирным населением. Очень хочу, чтоб это было всего лишь моей паранойей, но технику орки подтягивают», – резюмировал волонтер.
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